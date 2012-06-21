У Харкові на відкритому майдані презентаційно-виставкового центру «Радмір-Експохол» пройшов 15-й ювілейний Великий слобожанський ярмарок. Тут майже півтисячі товаровиробників та підприємців представили гостям свята найкращу продукцію за найнижчими цінами. Крім господарств Харківщини, у святковому торжищі численним покупцям пропонували крам іванофранківці, одесити, дніпропетровці, полтавці, сумчани та підприємливі люди з інших областей.
Учасників та гостей свята привітала голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. «На ярмарку зібралися всі райони Харківщини, щоб показати, чим вони багаті. Тут представлено майже 2 тисячі товарів дешевших, ніж у середньому в області. Кожен охочий може придбати продукцію у виробника. Два дні на ярмарку відбувалися святкові заходи, і жителі області змогли не тільки придбати необхідні товари, а й зарядитися гарним настроєм, — сказала Юлія Світлична. — Три роки тому ми обстояли мир і нині можемо проводити спортивні масові та масштабні торговельні заходи, які надають нам упевненості. Ми вміємо працювати і щодня робимо все, щоб наша область була найуспішнішою».
Керівник області розповіла, що частину товарів з ярмарку та короваї від усіх районів області буде передано у госпіталь та геріатричний пансіонат. Юлія Світлична зазначила, що в цьому році на Харківщині зібрали рекордний урожай пшениці, регіон повністю забезпечений сільгосппродукцією.
Разом з керівництвом області Великий слобожанський ярмарок відвідали представники іноземних делегацій, які брали участь у ІХ Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Серед них Надзвичайний і Повноважний посол Сербської Республіки в Україні Раде Булатович, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Албанія в Україні Шпреса Курета, перший секретар Посольства Королівства Швеція в Україні Луіс Мерсінг тощо. Крім придбання якісного й недорогого краму на ярмарку, жителі й гості змогли ознайомитися з традиціями, колоритом, культурним надбанням районів і міст області, взяти участь у різноманітних розвагах і подивитися дводенний концерт найкращих харківських виконавців і фольклорних колективів на головній сцені ярмарку.