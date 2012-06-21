За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН із питань міграції, від рабства з 1991 року постраждали майже 230 тисяч українців. Цю інформацію у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який відзначали минулої неділі, оприлюднила прес-служба Представництва МОМ в Україні.
Із 2000 року Представництво допомогло понад 13 тисячам постраждалих від торгівлі людьми повернутися до життя, вільного від експлуатації. Допомога МОМ залежно від індивідуальних потреб включає юридичні консультації та представництво в суді, медичне і психологічне сприяння, забезпечення притулку, професійну підготовку і надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес.
Нині ніхто не може почуватися в безпеці від загроз торгівлі людьми: 60% постраждалих, яким надало допомогу Представництво МОМ в Україні, становлять чоловіки, понад 65% мають принаймні технічну освіту, 70% походять із міст і містечок. Наймолодша постраждала особа була віком три роки, а найстарша — 83. Лише 2016 року реінтеграційну допомогу МОМ отримала 1151 особа — чоловіки, жінки і діти, які постраждали від примусової праці та експлуатації в 21 країні включно з Україною.
Понад 90% постраждалих зазнали трудової експлуатації, понад 80% постраждали на територіях сусідніх держав, переважно Російської Федерації та Польщі.
Щоб підвищити обізнаність українців і запобігти сучасному рабству, МОМ відкрила оновлений веб-сайт національної безкоштовної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів www.527.org.ua, повідомляє УНІАН. На сайті йдеться про загрози торгівлі людьми і міститься інформація, яка допомагає більше дізнатися про безпечну міграцію. Сайтом зручно користуватися на різноманітних пристроях, він також має кнопку швидкого набору гарячої лінії. Зручна форма зворотного зв’язку дає змогу отримати онлайн-консультацію тим, хто перебуває за кордоном чи з інших причин не може зателефонувати на гарячу лінію.