Днями в Парку українсько-йорданської дружби в Аммані висадили 350 саджанців українських дерев, повідомляє офіційний сайт МЗС. Це лише один із заходів з нагоди відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством та 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
Представники українського посольства та Муніципалітету Великого Аммана, українська громада та громадяни Йорданії висадили 100 кущів бузку, 50 — реліктових гінкго дволопатевих, 50 саджанців кримської (чорної) сосни, а також акації, платани, айву, кизил. Таким чином об’єдналися північна (засаджена в 2015—2016 роках), центральна і південна частини парку, загальна площа якого становить майже один гектар.