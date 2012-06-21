Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International провела дослідження на тему довіри вболівальників до ФІФА і їхнього ставлення до проведення чемпіонату світу 2018 року в Росії.
43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії як організатора турніру, 39% — схвалили кандидатуру, 18% — не визначилися. Серед невдоволених лідирують Ірландія (71%), Нідерланди (69%), Великобританія і Швеція (по 68%).
У США Росію не підтримали 47% уболівальників. Серед тих, хто схвалює, очікувано лідирує сама Росія (89%), за якою йдуть Колумбія (57%) і ПАР (56%).
Водночас ФІФА не довіряють 53% уболівальників, 32% — довіряють, 15% — не визначились, повідомляє сайт Чемпіон.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»