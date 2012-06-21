На місці старенького фонтана у центрі Рівного з’явився світломузичний: для рівнян він заспівав напередодні травневих свят. Люди, що називається, йшли «на музику». Класика, українські народні та сучасні пісні — усе це звучало з фонтана. Його цілком модернізував «Рівнеоблводоканал», який експлуатує всі рівненські фонтани. Повна реконструкція обійшлася місту в 1,5 мільйона: замінили насосну станцію, самі насоси, труби під землею — на поліетиленові. Чаша фонтана тепер герметична, з нержавіючої сталі. Освітлення та висоту подачі води — залежно від ритму музики — регулює комп’ютер. А ще працює відеоспостереження: такий собі захист від вандалів.
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