Дві картини відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога, викрадені у 2002 році, повернуті в музей Ван Гога в Амстердамі, передає УНН з посиланням на Independent.
«Вони (картини — ред.) повернулися,» — сказав директор музею Аксель Рюгер, назвавши їх повернення особливою подією в історії музею.
Як зазначається, це картини «Вид на море у Схевенінген» (1882) і «Паства виходить з реформістської церкви в Ньюнені» (1884/85).
Генерал італійської фінансової поліції повідомив, що картини було нелегко знайти. Дві картини були загорнуті у бавовняні простирадла, складені в коробку і заховані за стіною в туалеті. Після цього грабіжник вночі вліз у вікно музею і викрав полотна. Картини знайшли на фермі поблизу Неаполя.
Міністр внутрішніх справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що цей випадок у списку ФБР входять до десятки кращих «мистецьких» злочинів.
Відзначається, що під час викрадення картини вийняли з рам і зараз у них є деякі ознаки ушкоджень, оскільки їх, очевидно, тривалий час зберігали в невідповідних умовах. Загалом, попри побоювання працівників музею, стан картин оцінюється як досить гарний.
Зазначається, що експерти музею були в Італії, щоб перевірити справжність робіт.
«Не дуже відомі роботи Ван Гога, однак важливі для колекції музею», — додав директор музею.
Також директор запевнив, що наразі картини в повній безпеці.