Держава працює над тим, аби після завершення війни наші люди могли повернутися у безпечну країну. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час перемовин із делегацією Міжнародної організації з міграції на чолі з заступницею Генерального директора МОМ з операційної діяльності Угочі Даніелс. Про це повідомляє Урядовий портал.

На початку заходу Глава МВС подякував представникам МОМ, які є частиною системи ООН за надану гуманітарну допомогу Україні на фоні повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, Ігор Клименко відзначив допомогу організації з подолання наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. За його словами, всебічна підтримка партнерів допомогла країні за 1,5 місяця впоратися з найгострішими проблемами, що виникли через цю катастрофу.

Також Міністр внутрішніх справ поінформував партнерів, що попри постійні атаки ворога Україна вже працює над створенням безпечного середовища після завершення війни: «За кордоном у нас перебуває понад 6 млн українців. Також у нас в країні 5 млн переміщених осіб. Тому ми за підтримки Президента України вже працюємо над тим, аби після закінчення війни у найкоротший час повернути наших людей додому. Ми вже готуємося до мирного життя, і готуємо ряд відповідних законопроектів».

Своєю чергою, заступниця Генерального директора МОМ з операційної діяльності Угочі Даніелс запевнила, що організація й надалі допомагатиме Україні відповідно до усіх майбутніх викликів, які чекатимуть на Україну через війну та після її завершення.

«Ми усвідомлюємо усі виклики з якими зіткнулася ваша країна, зокрема й через вимушену міграцію громадян. Утім, ми будемо й надалі підтримувати Україну та допомагати в поверненні родин додому. Ми вже отримали перелік ваших нагальних потреб та робитимемо у цьому напрямку все, що є у нашій компетенції. Зокрема, ми будемо підтримувати вас по програмі з інтегрованим управлінням кордону відповідно до вимог ЄС», – наголосила Угочі Даніелс.

Ігор Клименко зазначив, що для Міністерства внутрішніх справ України надзвичайно важливими є підтримка та співпраця з міжнародними партнерами у напрямку покращення системи управління міграційними процесами в умовах триваючого повномасштабного вторгнення рф в Україну. За його словами, вимушене переміщення населення призводить до зростання ризику загострення безпекової ситуації у великих містах та обласних центрах України.

Він розповів представникам Міжнародної організації з міграції, що задля своєчасного розв'язання майбутніх проблем у цьому питанні в Україні вже запрацював Центр стратегічного планування.

«Нас дійсно хвилює відчуття безпеки кожного громадянина всередині нашої країни. Це, зокрема, пов‘язано з контролем за обігом зброї та захистом кіберпростору. Ми хочемо побудувати систему безпеки від кордону до кожного населеного пункту нашої держави. Саме з цією метою ми створили Центр стратегічного планування, адже ми маємо бути готовими до будь-яких ситуацій», – запевнив Міністр внутрішніх справ.

По завершенню зустрічі сторони підписали нову Угоду про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міжнародною організацією з міграції.

«Ми завжди намагалися зробити так, щоб наші справи говорили за нас. Я дійсно хотів би сказати, що упродовж 1,5 року ми змогли об’єднати наших партнерів щодо спільних цінностей і ми вже частіше говоримо саме про Україну після війни», – сказав на завершення голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.