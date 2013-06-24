Діти неодмінно мають навчатися, а ми, дорослі, маємо створити для них безпечні умови. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час робочої поїздки до Харкова, передає Урядовий портал.

Зокрема, Глава МВС відвідав дітей, які розпочали навчання у харківському метрополітені. Там на п’яти станціях підземки навчається 61 клас дітей різного віку.

«Харків – це інтелектуальна столиця нашої держави. Вона відроджується вже не в онлайн. Наразі найбільше класів наповнених першокласниками. Тут головне, щоб батьки цих дітей були впевнені, що ми зможемо гарантувати нашим діткам безпеку. Дай Боже, аби ці діти, які прийшли сьогодні до школи, не бачили і не чули ракетних атак і того горя, яке ворог за ці 1,5 року приніс до нашої країни», – заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів, що на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз. Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.