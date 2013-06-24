Диверсійні групи, безпілотники і військова загроза не зникнуть після закінчення війни. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в інтерв’ю одному з видань, передає Урядовий портал.

«Деякі ділянки кордону достатньо важкі для їх охорони. Тому ми тут говоримо не тільки про фізичну присутність прикордонників і військових, а й про технічні засоби, які будуть унеможливлювати нелегальний перетин нашого кордону не тільки з території росії і білорусі, а й з території інших країн, або виходу нелегалів на територію країн Євросоюзу та Молдови. Це в тому числі і контрабандисти і інші злочинці», – зазначив Ігор Клименко.

За словами Глави МВС, на сьогодні вздовж білоруського кордону підсилено кількість прикордонників до тієї кількості, яка дозволить разом з військовими забезпечити ефективну оборону у випадку необхідності захисту рубежів: «Наші розвідоргани постійно контролюють ситуацію. Та кількість особового складу, яка є там, на наш погляд, не дозволяє казати про серйозність загрози вторгнення на територію нашої держави. В нас там сил достатньо для того, щоб будь-яке порушення кордону як військовими формуваннями, так і не військовими, зупинити і дати відсіч. Я можу з відповідальністю сказати, що на цьому етапі саме так».

Також Міністр розповів про охорону західного кордону, де існує проблема з контрафактним товаром та незаконним переправленням ухилянтів.

«Що стосується західного кордону, то тут ідеться про систему технічного захисту й технічного спостереження для того, щоб мінімізувати перехід через кордон з країнами ЄС громадян, які намагаються уникнути призову до армії і мобілізації. Ті випадки, коли особи незаконно проходять через кордон на територію Румунії, Угорщини чи Словаччини, за законом цих країн, нам їх не повертають назад. Вони вже стають біженцями, які потерпають від війни. Тому на західному кордоні ми маємо теж тримати величезну кількість нашого персоналу», – зазначив Ігор Клименко.