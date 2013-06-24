Ми намагаємося врятувати кожного громадянина, хто опинився в зоні катастрофи. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в етері національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

Глава МВС зазначив, що внаслідок російського терористичного акту з підриву Каховської ГЕС підтоплено 24 населених пункти України, вода продовжує прибувати, а місцями її висота сягає двох метрів.

«Ми намагаємося врятувати кожного громадянина, хто опинився в зоні катастрофи. Людям варто пам’ятати, що така вода піднімає міни, тому усім варто бути вкрай обережними для того, щоб зберегти своє життя», – заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів, що наразі ДСНС та Національній поліції України вдалося евакуювати близько тисячі громадян з підтоплених населених пунктів. Для цього там працюють 50 екіпажів поліції, також залучено 250 одиниць техніки ДСНС, у тому числі болотоходи та катери.

Ігор Клименко зазначив, що попри евакуацію, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільне населення. Так під час евакуації було поранено двох поліцейських: «Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. Зокрема, в одному з районів міста Херсон годину тому було поранено двох поліцейських, їх було обстріляно з лівого берега Дніпра тимчасово окупованої території. І такі обстріли продовжуються й на цю мить».

Глава МВС зазначив, що вода буде прибувати ще протягом 24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово. Наразі у місті Херсон розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебути перед евакуацією до інших населених пунктів.

Також Ігор Клименко розповів, що росіянами під час підриву основи дамби Каховської ГЕС також було знищено і машинний зал в якому знаходилося 450 тонн технічного мазуту.

«На цей момент, близько 150 тонн речовини потрапило у Дніпро і йде великою швидкістю через місто Херсон і далі вниз. Тому відповідні служби з Мінекології і Міністерства внутрішніх справ вже працюють, аби вчасно ліквідувати результати можливої екологічної катастрофи», – заявив Глава МВС.

Ігор Клименко зазначив, що спочатку громадян евакуюють у місто Херсон, потім вже – по території держави, відповідно до рішень органів місцевої влади.