Портфель безпекових проектів нині нараховує близько 20 законопроектів. Вони вже всі готові. Про це Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів в інтерв’ю одному з видань, передає Урядовий портал.

Ігор Клименко зазначив, що ці документи стосуються роботи поліції, ДСНС і органів місцевого самоврядування щодо безпечного життя країни після завершення війни.

«Безпекове середовище – це те, як ми всі будемо жити після війни. Тобто наскільки безпечно нам буде в нашій країні. В країні, в яку ми хочемо повернути наших громадян з-за кордону, де житимуть наші герої, які воювали за неї на фронті. У країні, де ми маємо забезпечити безпеку нашим дітям і в дошкільних навчальних закладах, і в середніх, й у вищих навчальних закладах. У країні, де ми маємо зробити все, щоб тут запрацював бізнес, щоб відновлювалась економіка. У країні, де кожен розумітиме один одного, поважатиме права один одного. І, звичайно, ми будемо зважати на ті проблеми ментального складу, які будуть у нас у всіх після війни», – заявив Міністр.

Ігор Клименко розповів, що питання безпеки у післявоєнний час має мати чіткі рамки. Йдеться про забезпечення порядку у громадських місцях з дотриманням нових правил:

«Наприклад, ми приїжджаємо в аеропорт або на залізничний вокзал. Ми обов’язково маємо пройти відповідні рамки та бути оглянуті на наявність можливих вибухонебезпечних предметів і зброї. Ми чітко маємо розуміти, що після війни, в період економічних проблем, які ми також очікуємо, підніме голову криміналітет. І ми повинні мати змогу швидко розкривати злочини, протидіяти більшості злочинів, які може бути скоєно на території нашої держави. Тому ми кажемо про камери відеоспостереження, зокрема так звані інтелектуальні камери, які можуть визначати обличчя підозрюваного в скоєнні злочину».

У цій же парадигмі відкриття аналітичного і ситуаційного центру МВС, який узагальнюватиме й аналізуватиме всю інформацію, яка надходить туди протягом доби. А потім буде надавати відповідні рекомендації для органів правопорядку для прогнозування тих чи інших безпекових ситуацій у державі. Це стосуватиметься надзвичайних подій, безпеки на дорогах, рівня криміналітету та соціальних настроїв у країні.

Ще одним питанням безпеки, на думку Глави МВС, є кіберпростір. За словами Міністра, з початку повномасштабного вторгнення кількість шахрайств зросла в рази:

«Перше – це держава-агресор, друге – місця позбавлення волі, а третє – це наші ділки, які в різних регіонах нашої держави або за кордоном намагаються забрати кошти у наших громадян. В першу чергу це стосується системи продажів. Ми цьому також протидіємо. Це також стосується боротьби з наркозлочинністю. Зокрема, інтернет-магазинів, які розповсюджують наркотики. Цього року кількість таких магазинів значно зросла. Ми вже знаємо ці магазини і плідно працюємо над їх документуванням, виявленням і ліквідацією».