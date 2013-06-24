Спільними зусиллями ми маємо розмінувати територію України, аби стати безпечними для всієї європейської родини. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України під час зустрічі з керівником Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії Петером Вагнером. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні, 4 жовтня, задля обговорення питання розмінування та подальшої підтримки України до Міністерства внутрішніх справ прибула делегація Служби зовнішньополітичних інструментів на чолі з директором Петером Вагнером. Також у засіданні взяв участь голова Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України Рольф Холмбо.

На початку заходу глава МВС України Ігор Клименко подякував європейським партнерам за всеосяжну підтримку нашої країни на фоні повномасштабного вторгнення росії:

«Те, що європейська делегація вкотре завітала до нас свідчить про великий рівень довіри до Міністерства внутрішніх справ України. Я хотів би подякувати Європейському Союзу за усю допомогу надану нашій країні за ці 19 місяців повномасштабного вторгнення. Ця підтримка надає нам силу та наснагу протистояти сильному ворогу і оперативно вирішувати ті проблеми, які виникли у нас через війну. Ми постійно звіряємо наші годинники щодо співпраці задля максимального результату».

Своєю чергою керівник Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії Петер Вагнер відзначив мужність та стійкість українських колег у цій війні та наголосив, що Україна, як член європейської родини, буде й надалі отримувати усю необхідну допомогу, зокрема й в питанні розмінування.

«Я дуже радий бути ще раз в Україні, попри постійні атаки зі сторони росії. Днями ми відвідали населені пункти Харківщини та Київщини, котрі перебували під російською окупацією. І ми вражені вашою стійкістю і стійкістю правоохоронців, які працюють на деокупованих територіях. Армія, поліція, рятувальники та місцеві мешканці демонструють справжню силу. І це вселяє у нас впевненість, що те, що ми робимо – допомагає людям, та повертає їх у домівки», – наголосив керівник Служби зовнішньополітичних інструментів ЄС Петер Вагнер.

Ігор Клименко зазначив, що щільність замінування регіонів відрізняється і залежить від періоду окупації населених пунктів, адже чим довше російські війська були на тій чи іншій території, тим складніше їх розміновувати: «Наразі територія Харківщини потребує від нас ґрунтовної роботи щодо розмінування, адже окупанти були там більше ніж пів року. російська армія боялася наступу ЗСУ, тому мінування було хаотичне і не системне. В Ізюмі ми зіткнулися з великою кількістю боєприпасів. Наразі територія довкола Ізюму замінована. І по сьогодні ворог продовжує атакувати Ізюмський район, а це своєю чергою не дозволяє підрозділам ДСНС виконувати функції щодо розмінування у повному обсязі».

Міністр внутрішніх справ розповів, що наразі основним органом протимінної діяльності є Міноборони, яке здійснює бойове розмінування безпосередньо у районі бойових дій. Утім, після закінчення війни, основним органом протимінної діяльності буде МВС і відомство вже готується до цього.

«Наші міжнародні партнери прекрасно розуміють, що без інновацій та плідної співпраці ми будемо ще довго розміновувати наші території. Задля цього ми маємо розробити план на 5-10 років щодо розмінування, аби розуміти кількість потрібної техніки та фахівців. Наразі найбільша проблема – це очищення полів та водних акваторій», – заявив Ігор Клименко.

Зі свого боку Петер Вагнер зазначив, що Європейський Союз розуміє ці проблеми, і вважає їх завданням для усієї європейської родини. Він наголосив, що вони разом з партнерами працюють над чіткою стратегією, аби діяти в одному напрямку та ще ефективніше допомагати Україні у питанні розмінування: «Ми як ЄС додали до переліку нашої діяльності закупівлю і постачання необхідного обладнання для України. І ми прагнемо здійснювати це у чіткій відповідності до ваших потреб щодо розмінування. І тому наші колеги постійно мають перебувати в контакті, аби оперативно знати про потреби України. Ми чудово розуміємо, наскільки ці рішення складні, адже ми хочемо надати вам більш якісне обладнання. Для цього ми докладаємо максимальних зусиль».