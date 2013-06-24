Кожному українцю сьогодні потрібна лише перемога. Про це Міністр внутрішніх справ України заявив під час церемонії нагородження працівників системи МВС державними нагородами та відомчими відзнаками до Дня Конституції України. Про це повідомляє Урядовий портал.

На честь Дня Конституції України Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив державні нагороди працівникам системи МВС, серед яких представники Державної прикордонної служби, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії України, закладів вищої освіти МВС та науково-виробничого об’єднання «Форт» МВС України.

На початку церемонії нагородження присутні спільно виконали Державний гімн України та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Так, за проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість при виконанні військового та службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив працівникам системи МВС ордени Богдана Хмельницького II та III ступеня, «За мужність» II та III ступеня, ордени Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні», нагрудні знаки «За відвагу в службі, «За відзнаку в службі» та «За безпеку народу».

У вітальному слові Ігор Клименко заявив, що кожен працівник системи МВС щоденно докладає максимум зусиль, ціною власного життя і самопожертви відстоюючи права і свободи громадян.

«Сьогодні визначна дата – День Конституції України. І цим документом ми затверджуємо наші права та свободи. Ми чітко розуміємо, що таке свобода. Кожному українцю сьогодні потрібна лише перемога. І ми з вами маємо забезпечити таку безпеку на європейському континенті, щоб наш східний «сусід», отримавши прочухана, більше ніколи нас не займав», – заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що війна триває і українські військові продовжують давати відсіч російському агресору. Ігор Клименко зазначив, що поряд із захисниками і військові медики, які рятують бійців на полі бою, і рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідовують наслідки атак рф, і поліцейські, які документують воєнні злочини ворога та здійснюють евакуаційні заходи.

«Попереду у нас ще достатньо буремні часи. Кожного дня ми маємо бомбардування великої кількості населених пунктів, де гинуть цивільні. Лише після вчорашньої атаки рф у Краматорську загинуло 10 людей, з яких троє дітей. Тому ми маємо документувати усі злочини ворога, аби усі, від керівника держави-агресора до його поплічників – були на лаві підсудних», – заявив Глава МВС Ігор Клименко.