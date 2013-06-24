За наявності технічного оснащення та персоналу за 10 років маємо розмінувати 80% територій нашої держави. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ», передає повідомляє Урядовий портал.

Ігор Клименко наголосив, що наразі дуже важко спрогнозувати терміни, у які Україні вдасться розмінувати власні території, адже йде війна і навіть вже розміновані території ворог продовжує обстрілювати.

Глава МВС зазначив, що замінування територій Київської, Чернігівської, Сумської областей не йде у жодне порівняння із ситуацією на Херсонщині. А Херсонська область не йде у порівняння із замінуванням Запорізької, Донецької й частини Харківської областей, там, де зараз стоїть противник.

Ігор Клименко наголосив, що успішність розмінування територій залежить саме від сил та засобів у вигляді машин для розмінування:

«Що стосується контрольованої на сьогодні частини нашої держави, то абсолютно природно, що ми встигнемо провести це розмінування відносно досить швидко. Умова – велика кількість наших саперів і Збройних сил, піротехніків ДСНС, вибухотехніків Національно поліції. Ми постійно набираємо в ці підрозділи людей, отримуємо спеціальну техніку для розмінування від наших міжнародних партнерів і продовжуємо розміновувати».

Глава МВС розповів, що міжнародні партнери активно допомагають Україні у цьому питанні, передаючи машини механізованого розмінування, утім обсяги замінованих територій потребують набагато більше такої техніки.

«Як тільки надходить машина для розмінування, персонал для роботи на ній проходить навчання, яке триває два тижні, і ми запускаємо її в роботу. І також ми сподіваємось на гуманітарне розмінування міжнародних організацій, які зайдуть на територію держави, щоб нам допомагати. Звісно, ми не хочемо допустити, щоб території розміновувались 25 чи 70 років, тому що економіка має працювати, люди мають повертатись у свої будинки, працювати на землі. Має бути світло, має бути газ», – розповів Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що відомство робить усе можливе аби чітко розподіляти зусилля з розмінування передовсім пріоритетних територій. Йдеться про населені пункти та сільськогосподарські угіддя.

«Характеризуючи щільність замінування, яка є в Запорізькій області, на південному напрямку – це Оріхів, Гуляйполе, Велика Новосілка, Міністр оборони сказав, що там 5 мін на квадратний метр. Але ж не забуваймо, що ще ми маємо дистанційне мінування, яке накопичується противником щодня. Складність замінування з кожним днем все вище і вище. Є, наприклад, послідовне замінування, коли техніка наїжджає або солдат наступає на одну міну, а вибухає одночасно ще якась кількість на лінії. Тому дуже багато чинників, які впливатимуть на терміни виконання цієї роботи», – резюмував Глава МВС України.