Зайчики, олені, жирафи, ляльки і, звісно, жовтий Собака — король 2018-го — всі ці персонажі народжуються в умілих руках рівнянки Олени Сливи. Вона, мама трирічних двійнят Олексійка та Мар’яна, якось спробувала плести гачком: довгенько, каже, попосиділа, доки вийшов перший зайчик.
— Хотілося покласти під ялинку дітям щось оригінальне й водночас безпечне: хтозна, який той ширвжиток, що ми їм купуємо. Тому нитки обрала натуральні, екологічні — щоб діти, в яких саме різалися перші зубки, могли їх гризти скільки заманеться, — розповідає Олена. — Одразу ж довелося плести другого зайця: хлопці ніяк не могли поділити одного. А коли наші зайці забруднилися, ми їх випрали дитячим порошком — іграшки не втратили форми!
Отож доки дітлахи сплять, мама не втрачає жодної хвилини дорогоцінного часу — творить іграшкові шедеври. Щойно вона створила власну сторінку в інтернеті, де показала свої роботи, одразу ж з’явилися охочі їх придбати. Звісно, давати раду одразу двом хлопчакам та ще й викроювати час на хобі, яке ось так несподівано стало давати ще й такий необхідний приробіток, непросто. Але якщо спланувати день, цілком можливо. «А ще можна відірвати шматок довгої зимової ночі: якщо, приміром, людині ця річ потрібна на певну дату або якщо мені самій дуже хочеться мерщій її створити».
Тих, хто везе оригінальні натуральні вироби у подарунок за кордон, дедалі більше: Оленині роботи вже поїхали до Італії й Німеччини. Адже іграшки нашої фабрики «Рівненчанка» тепер живуть лише у спогадах містян та в музейній експозиції, яка відкрилася нещодавно: шишки, горішки, Дід Мороз і Снігуронька, які стали символами минулого століття, теж дуже симпатичні, хоч і не модні. Новий час потребує нових іграшок, які, можливо, теж колись займуть почесне місце в музеї. Але то буде щонайменше завтра. А нині мама-майстриня вже впевнено чаклує над жовтим Собакою — символом року, що вступить у свої права 16 лютого.
«Люблю плести, та ще більше — дарувати радість людям. Тож нехай ці маленькі різдвяні символи стануть усім оберегами», — щиро бажає всім українцям. А з-під домашньої ялинки до побажань приєднуються Олексійко і Мар’янчик.