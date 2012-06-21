У вівторок скарбничка збірної України на «Іграх нескорених» приросла двома нагородами. Український паверліфтер Василь Пашкевич (на фото зверху) виборов золоту медаль, досягнувши найкращого результату в жимі штанги по 160, 171 і 175 кг. А 44-річний ветеран АТО Вадим Свириденко (на фото ліворуч) посів третє місце в змаганнях з веслування на тренажерах. Нагороду він розділив з британцем Ламіном Манехом, який показав точно такий само результат. Перше місце посів канадець Майкл Тронер, а друге — британець Марк Ормрод.
Майстер спорту з паверліфтингу Василь Пашкевич перед від’їздом до Торонто зазначав, що налаштований на перемогу, однак переконаний, що кожен учасник «Ігор нескорених» вже переможець, бо виграв боротьбу за власне життя. Яскравим прикладом жаги до життя є історія ветерана Вадима Свириденка, який займається спортом попри втрату чотирьох кінцівок. Він уже брав участь у 41-му марафоні морської піхоти США у Вашингтоні. Власним прикладом доводить, що навіть інвалідність першої групи не здатна зашкодити українським військовим гідно представляти свою країну на світовій арені.