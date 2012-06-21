Голова правління ПрАТ «Мандарин-Плаза» Олександр Черницький стверджує, що шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA має намір вийти на український ринок.

За його словами, IKEA може стати орендарем найбільшого в країні торговельно-розважального центру «Південний»площею 450 тис. кв. м, початок будівництва якого запланований на кінець 2017 року.

«Крім того, IKEA дивиться в наш бік. Їхні наміри вже озвучені, представники спеціально сюди приїжджали, зустрічалися. Тобто вже є велика ймовірність їх приходу», сказав пан Черницький, додавши, що орендарями нового ТРЦ стануть й інші міжнародні оператори, «яких в Україні всі давно чекають».

Українська правда 