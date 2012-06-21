Початок літа видався насиченим на яскраві спортивні події в нашій країні та високі спортивні здобутки наших спортсменів. У червні Київ приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду. На домашній першості лідер української збірної Ілля Кваша здобув свою дев’яту золоту медаль турнірів Старого Світу та поповнив колекцію ще двома срібними нагородами (на 3-метровому трампліні в індивідуальних стрибках та синхронних разом з Олегом Колодієм).
«Украй приємно, що саме в рідних стінах за неймовірної підтримки українських вболівальників, колег по команді Ілля показав такий високий результат», — зазначив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка під час нагородження найкращих спортсмена та тренера червня.
З його рук свої заслужені нагороди та грошові премії отримали лауреати спортивного місяця — бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду Ілля Кваша та його особистий наставник Тетяна Мар’янко.
Сергій Бубка побажав спортсменові та всім нашим представникам водних видів спорту вдачі та успіхів на чемпіонаті світу в Будапешті, який стартує найближчими днями.
А про Тетяну Мар’янко він сказав так: «Це людина, без якої справді неможливі здобутки сьогоднішнього героя. Тетяна Йосипівна протягом 20 років самовіддано вкладає всю душу й серце, безцінний досвід, високий професіоналізм у виховання нашого чемпіона».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»