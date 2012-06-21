Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що має намір створити криптовалюту Марскоїн. Про це в середу, 17 лютого, він розповів на своїй сторінці в Twitter.

Маск, 14 лютого, пообіцяв підтримати власників криптовалюти Dogecoin при продажу великої частини своїх заощаджень, щоб уникнути концентрації коштів. Користувачі мережі у відповідь на заяву підприємця запропонували Маску створити власний Ілонкоїн.

«Марскоїн», – запропонував свій варіант один з фанів Ілона.

Мільярдер зрадів пропозиції і зазначив, що саме так він і хоче назвати свою криптовалюту.

Криптовалюта Dogecoin – валюта-мем, яку створили у 2013 році. Валюту назвали на честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи Сіба-іну на прізвисько Кабос. Особливістю криптовалюти є швидкий період початкового майнінгу.

4 лютого 2021 Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin. За кілька годин ціна на валюту зросла на 76%.

Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на Місяць, і після додав твіт з одним словом: «Doge». Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму «Король Лев», і зробив ще кілька повідомлень.

У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.

8 лютого 2021 року криптовалюта із зображенням собаки Сіба-іну досягла рекордної позначки. Вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.

Біткоїн (Bitcoin) – це електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку у 1000 доларів. Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила 45 тисяч доларів.