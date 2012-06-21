Торік Україна збільшила валютні витрати на імпорт кам’яного вугілля й антрациту в 1,87 раза порівняно з 2016 роком — з 1,467 до 2,744 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США й Канада, повідомляє Державна фіскальна служба. Імпорт вугілля з Росії у грошовому еквіваленті становив 1,552 мільярда доларів (56,6%), зі США — 682 мільйони (24,9%), з Канади — 182,2 мільйона (6,6%). На інші країни припало 327,6 мільйона доларів.
А сирої нафти і газового конденсату країна імпортувала у грошовому вираженні на 442,2 мільйона доларів, що в 2,5 раза більше, ніж торік. Основні поставки нафти (85,2%) були з Азербайджану — на 376,8 мільйона доларів, Ірану (8,5%) — 37,7 мільйона й Казахстану (3,9%) — 17,5 мільйона доларів. На інші країни поставок припадає на 10 мільйонів доларів.
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«Урядового кур’єра»