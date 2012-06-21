Дослідники з Единбурзького університету (Шотландія) прийшли до висновку, що підвищити активність імунної реакції організму на появу злоякісних пухлинних клітин може молекула LL-37.
Організм людини виділяє цю молекулу у відповідь на розвиток інфекцій, для боротьби з бактеріями і вірусами. LL-37 активізує функцію дендритних клітин, що відповідають за цільові імунні реакції - завдяки цій властивості LL-37 можна застосовувати в імунотерапії раку.
Застосування LL-37 в ході експериментів за участю лабораторних мишей підтвердило ефективність цього методу: злоякісні утворення скорочувалися, а в деяких випадках вдавалося домогтися повного лікування гризунів від раку, повідомляє EurekAlert.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»