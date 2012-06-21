Подібної інавгурації глави держави світ, мабуть, ще не знав. Якщо не брати до уваги посадження на трон вождів напівздичавілих африканських племен. А тут все-таки Європа з усіма зовнішніми ознаками цивілізаційної належності. Утім, методи коронації диктатора в Мінську мало чим відрізнялися від дикунських.

Тишком-нишком, наче в бункері, віншувати обраного кандидата з явно намальованими відсотками підтримки виборців; на порушення Конституції приховати це від сповненого радощів народу, який на сусідніх вулицях й у всій країні ось уже другий місяць гучно скандує «Іди!»; паралельно й з насолодою садистів відлупцювати масу людей силами поліції та залучених до цього жорстокого процесу «тітушок» у цивільному з битками (чи місцеві вони?), 364 затриманих — ось такі реалії приведення до присяги нинішнього тво президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Дивиться на це весь цивілізований світ, обурюється, співчуває. І лише у Кремлі задоволено потирають руки, радіючи хаосу й беззаконню. Адже саме це у виконанні білоруського диктатора посилює геополітичну гравітацію російської імперії, притягуючи сябрів у щільні обійми білокам’яного залісся. І на тлі несприйняття варварства проти свого народу й невизнання Європою підсумків виборів і так званої інавгурації покладатися старому-новому диктаторові Білорусі залишається хіба що на Москву.

Європейський Союз прогнозовано не визнав імперського фарсу. «Президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні справедливими. Європейський Союз не визнає їх сфальсифікованих підсумків. На цій підставі так звана інавгурація 23 вересня і новий мандат, на який претендує Лукашенко, позбавлені будь-якої демократичної легітимності», — цитує УНІАН текст декларації віцепрезидента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Розіграний спектакль цинічно суперечить волевиявленню значної частини білоруського народу, а її таємничість лише поглиблює політичну кризу. Тому позиція Європейського Союзу чітка: білоруські громадяни мають право бути представлені тими, кого вони вільно оберуть на нових прозорих виборах за участі спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ.

«Ми повторюємо наше очікування, що білоруська влада має припинити репресії й насильство, спрямовані проти народу, і негайно звільнити всіх затриманих, зокрема політичних в’язнів», — наголосив Жозеп Боррель від імені Євросоюзу. Адже лише всебічний національний діалог і позитивна відповідь на вимоги білоруського народу щодо нових демократичних виборів слугуватимуть єдиним подальшим шляхом для знаходження виходу із серйозної політичної кризи в Білорусі.

Відреагував на гучні події в сусідній країні й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter: «Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави».