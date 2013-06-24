Індекс споживчих цін у квітні 2026 року1
У квітні 2026 року щодо березня 2026го індекс споживчих цін становив 101,4%, за період січень — квітень 2026 року — 104,9%, за період січень 1998 року — квітень 2026року — 2652,2%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотки)
Показник
Квітень 2026 до березня 2026
Квітень 2026 до грудня 2025
Індекс споживчих цін
101,4
104,9
Продукти харчування та безалкогольні напої
101,9
105,5
Продукти харчування
101,9
105,5
Хліб і хлібопродукти
105,2
110,0
Хліб
102,5
106,1
Макаронні вироби
102,3
103,6
М’ясо та м’ясопродукти
101,9
99,9
Риба та продукти з риби
102,3
107,4
Молоко
99,3
100,5
Молокопродукти
100,7
102,2
Сир і м’який сир (творог)
99,5
100,3
Яйця
96,6
99,0
Олія та жири
100,5
101,9
Масло
98,5
96,2
Олія соняшникова
102,7
108,3
Фрукти
101,8
113,4
Овочі
101,8
133,3
Цукор
103,6
100,3
Безалкогольні напої
100,6
102,6
Алкогольні напої, тютюнові вироби
101,2
104,7
Одяг і взуття
100,8
104,6
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
100,2
100,8
Утримання та ремонт житла
101,2
103,2
Водопостачання
100,0
100,0
Каналізація
100,0
100,0
Послуги з управління багатоквартирними будинками
100,8
104,4
Електроенергія
100,0
100,0
Природний газ
100,0
100,0
Гаряча вода, опалення
100,0
100,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
101,0
102,6
Охорона здоров’я
100,5
101,1
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
100,0
98,7
Амбулаторні послуги
101,6
105,3
Транспорт
104,7
114,3
Паливо та мастила
107,9
127,9
Транспортні послуги
106,2
114,9
Залізничний пасажирський транспорт
104,4
111,6
Автодорожній пасажирський транспорт
106,5
115,5
Зв’язок
100,5
113,0
Відпочинок і культура
101,1
102,7
Освіта
100,1
100,9
Ресторани та готелі
101,8
104,8
Різні товари та послуги
97,6
100,8
1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією те-риторій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у квітні 2026 року
Регіон
До попереднього місяця
Україна¹
101,4
Вінницька
101,5
Волинська
102,0
Дніпропетровська
101,5
Донецька
101,4
Житомирська
101,3
Закарпатська
101,3
Запорізька
101,7
Івано-Франківська
101,6
Київська
101,6
Кіровоградська
101,3
Луганська
101,4
Львівська
101,3
Миколаївська
101,9
Одеська
101,7
Полтавська
101,4
Рівненська
101,3
Сумська
101,5
Тернопільська
101,3
Харківська
101,7
Херсонська
101,2
Хмельницька
101,5
Черкаська
101,5
Чернівецька
101,1
Чернігівська
101,2
м. Київ
101,2
Джерело:
Державна служба статистики