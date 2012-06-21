Для закупівлі продуктів, необхідних для приготування новорічного салату олів’є, українцям цього року необхідно заплатити на третину більше, ніж торік, повідомив експерт з аграрних питань Віталій Скоцик.
Індекс олів’є, як ми його називаємо за принципом борщового набору, цього року порівняно з минулим зріс орієнтовно на 30—35%. За останні два роки олів’є подорожчало вдвічі», — сказав він. За даними експерта, вартість інгредієнтів різдвяної куті за рік зросла на 65%. Так, ціна на пшеничну крупу — на 45—47%, меду удвічі, а родзинок — у 2,5 раза. Він додав, що з тих продуктів, які населення купує напередодні зимових свят, найбільше за останній рік подорожчали торти. Київський торт торік у цей період коштував 124 гривні, нині — 230. Тобто із продуктів, які нині можна побачити на полицях магазинів, торт подорожчав найбільше», — зазначив Віталій Скоцик.