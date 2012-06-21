Індійський автовиробник Mahindra & Mahindra направить інвестиції в будівництво електромобілів з великим запасом ходу і акумуляторних батарей підвищеної ємності.

До середини 2019 року компанія Mahindra планує наростити виробництво своїх електромобілів до 5 тисяч одиниць в місяць. Нині компанія щомісяця виробляє 400 електрокарів.

Інвестиції будуть спрямовані на розробку батарей підвищеної ємності, які дозволять електромобілям долати відстань в 400 кілометрів на одній зарядці, заявив виконавчий директор Mahindra Паван Гоенка.

Нагадаємо, наразі компанія випускає батареї, які дозволяють машинам долати від 100 до 140 кілометрів на одній зарядці. Спочатку компанія має намір збільшити запас ходу електромобілів до 200 кілометрів, а потім до 400.

Mahindra почала розробку електромобілів в 2010 році. На сьогоднішній день було продано 2 тисячі 700 електрокарів виробництва Mahindra. 