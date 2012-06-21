Індійський автовиробник Mahindra & Mahindra направить інвестиції в будівництво електромобілів з великим запасом ходу і акумуляторних батарей підвищеної ємності.
До середини 2019 року компанія Mahindra планує наростити виробництво своїх електромобілів до 5 тисяч одиниць в місяць. Нині компанія щомісяця виробляє 400 електрокарів.
Інвестиції будуть спрямовані на розробку батарей підвищеної ємності, які дозволять електромобілям долати відстань в
Нагадаємо, наразі компанія випускає батареї, які дозволяють машинам долати від 100 до
Mahindra почала розробку електромобілів в 2010 році. На сьогоднішній день було продано 2 тисячі 700 електрокарів виробництва Mahindra.