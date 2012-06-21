Індійські вчені готуються до запуску в космос місії Chandrayaan-2 з місяцеходом на борту. Про це повідомляє Business Standard.

Для запуску місії Chandrayaan-2 Індія планує використовувати власну ракету-носій GSLV. Станція буде вивчати Місяць з орбіти. До складу місії входить також невеликий автоматичний місяцехід вагою від 30 до 100 кг. Передбачається, що він зможе пропрацювати на Місяці два—три тижні.

Цікаво, що місія повинна стартувати вже після того, як приватне індійське підприємство запустить свій власний місячний посадковий модуль і ровер в кінці 2017 року, в рамках конкурсу Google Lunar X Prize. 