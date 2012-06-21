Індійські вчені готуються до запуску в космос місії Chandrayaan-2 з місяцеходом на борту. Про це повідомляє Business Standard.
Для запуску місії Chandrayaan-2 Індія планує використовувати власну ракету-носій GSLV. Станція буде вивчати Місяць з орбіти. До складу місії входить також невеликий автоматичний місяцехід вагою від 30 до
Цікаво, що місія повинна стартувати вже після того, як приватне індійське підприємство запустить свій власний місячний посадковий модуль і ровер в кінці 2017 року, в рамках конкурсу Google Lunar X Prize.