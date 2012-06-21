Співака доставили в клініку на початку серпня, повідомляє телеканал NDTV.

За даними каналу, індійський співак, поет, композитор і актор Шріпаті Пандітарадхіюла Баласубраманіам у віці 74 років помер у п'ятницю, 25 вересня, в лікарні в місті Ченнаї від ускладнень, отриманих в результаті захворювання коронавірусної інфекції COVID-19.

Шанувальники називали Баласубраманьяма просто Балу. Через місяць після госпіталізації в кінці літа співак вилікувався від коронавірусу, однак викликані інфекцією ускладнення змушували його залишатися в клініці. Артист був підключений до системи штучної вентиляції легенів, в якийсь момент його стан почав погіршуватися. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Баласубраманіам є одним з найвідоміших співаків в Індії. Особливу популярність він отримав як закадровий виконавець – його голосом співали герої численних кінострічок Боллівуду. Балу виконував пісні на 16 індійських мовах, в основному на таких, як телугу, каннада, тамили, малаялам і хінді.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»