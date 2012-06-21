У Харківському районі триває переведення 42 багатоквартирних будинків у двох населених пунктах на індивідуальне опалення. За інформацією заступника директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Едуарда Ярового, у двох селищах району виконують роботи з посилення газопроводів (обв’язування, під’єднання стояків у домівках). Згодом перекладатимуть внутрішньобудинкові газові мережі. «У Покотилівці з 25 багатоквартирних будинків роботи тривають у 17. У Будах всього 15 будинків: уже повністю готові чотири, в роботі дев’ять, невдовзі візьмуться за ще два. Заплановане підрядники завершать не пізніш ніж 25 вересня», — повідомив Едуард Яровий.
Як зазначили в Харківській районній адміністрації, для переведення житлових багатоквартирних будинків у Будах і Покотилівці на індивідуальне опалення з районного бюджету спрямовано 7 мільйонів гривень, з обласного — мільйон гривень, очікують надходження мільйона гривень від підприємства «Шебелинкагазвидобування».
Питання підготовки області до зими постійно в полі зору місцевої влади. Заступник голови ХОДА Євгеній Шахненко на засіданні щотижневого штабу поставив перед керівниками структурних підрозділів ХОДА та РДА, головами виконкомів місцевих рад, енергопостачальних, газопостачальних підприємств, підрядних організацій області завдання завершити роботи в окреслені терміни, і задля цього перш за все посилити інформаційну роботу з населенням та надати механізми допомоги пільговикам. «Люди мають знати про всі нюанси переведення житла на індивідуальне опалення, зокрема й про можливість оформлення кредиту. Кожен мешканець відчуватиме підтримку органів влади», — сказав Євгеній Шахненко.