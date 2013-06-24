Індивідуальний супровід ветеранів та членів їхніх сімей – серед пріоритетів держави. На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час наради під її головуванням щодо надання психологічних та інших послуг ветеранам війни й військовослужбовцям. Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінветеранів, МОЗ, МВС, Мінекономіки, Міноборони, Мінфіну, ГУР, ЗСУ, керівники створених при ОВА Координаційно-консультативних центрів підтримки населення, військових госпіталів та інші.

У центрі уваги учасників засідання було питання розширення спектру послуг для ветеранів і посилення спроможності надання всебічної допомоги на місцях.

Крім того, присутні обговорили процес протезування військовослужбовців.

Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що необхідно напрацювати механізм взаємодії ветерана з надавачами послуг. Усі соціальні й інші необхідні послуги мають надаватися ветерану залежно від його індивідуальних потреб.

Серед іншого обговорили посилення роботи центрів, у яких надаються послуги ветеранам мобільними групами. Таке рішення дасть змогу реагувати на виклики оперативно й на місцях.

Також акцентували на питанні надання психологічної допомоги ветеранам.

«Ветеранам надзвичайно важливо мати якісну, а головне – доступну психологічну підтримку», – зазначила посадовиця.

Водночас Ірина Верещук зауважила, що задля злагодженої роботи усіх механізмів надання супроводу ветеранам необхідна взаємодія місцевих та державних органів влади, гуманітарних і громадських організацій.

«Маємо забезпечити кожному ветерану мультифункціональний супровід. Саме тоді його реабілітація та реінтеграція проходитимуть ефективно», – підсумувала Віце-прем’єр-міністр.