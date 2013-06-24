Ракетний корвет ВМС Індії прямує до В'єтнаму в якості подарунка, що стане першим військовим кораблем, подарованим Індією іншій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Корвет INS Kirpan вітчизняного виробництва залишив східне узбережжя Індії в середу», - повідомили у військово-морських силах.

У минулому Індія передала невеликі катери і військову техніку таким країнам, як Мальдіви і Маврикій, а також підводний човен - М'янмі.

Втім, корвет для В'єтнаму- це перший випадок, коли Індія передає військовий корабель китайському сусідові, що має узбережжя в Південно-Китайському морі, де кілька країн мають територіальні протиріччя.

Китай роками претендує на суверенітет над усією акваторією Південно-Китайського моря і чутливо реагує на присутність інших військових у регіоні.

У заяві ВМС Індії йдеться про те, що передача судна Kirpan "відображає прагнення Індії допомагати своїм партнерам-однодумцям у посиленні їхнього потенціалу і можливостей".

«Це перший випадок передачі Індією повністю готового до експлуатації корвета будь-якій дружній іноземній державі», - йдеться в повідомленні військово-морських сил країни.

Про подарунок було оголошено під час візиту до Індії міністра оборони В'єтнаму Фан Ван Зянга на початку цього місяця.

Військовий корабель був введений до складу ВМС Індії в 1991 році. Він оснащений гарматами середньої і малої дальності, пусковими установками і ракетами класу "земля-земля", повідомили у ВМС.

У повідомленні не згадується, чи включала ця передача ракети та боєприпаси.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час зустрічі зі своїм в’єтнамським колегою Фан Ван Гіаном заявив, що Китай готовий зміцнювати військові зв’язки з В’єтнамом і тісніше співпрацювати між оборонними відомствами двох країн.