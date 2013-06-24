Індія відмовила в дозволі на посадку на своїй території літака Сил самооборони Японії, призначеного для доставки гуманітарної допомоги біженцям з України.

Про це повідомила керівник правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїчі, передає Укрінформ із посиланням на Nikkei Asia.

Як зазначається, в Індії японський уряд планував завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію.

Допомогу запросило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Інших деталей не наводиться.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану війну проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста і селища України, катують і вбивають мирне населення.

Європейський Союз, США, інші країни світу застосували потужні санкції проти росії як країни-агресора.