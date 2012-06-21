Індія провела успішний запуск ракети-носія PSLV-C38 з 31 супутником, повідомляє Індійська організація космічних досліджень (ІSRO).

Основним вантажем ракети став індійський супутник Cartosat-2 вагою 712 кілограм. Інші супутники загалом важать 243 кілограма. При цьому, лише один з них належить Індії. Решта 29 належать 14 іноземним державам: Австрії, Бельгії, Чилі, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Латвії, Литві, Словаччині, Великій Британії і США. 