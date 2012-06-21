Індія провела успішний запуск ракети-носія PSLV-C38 з 31 супутником, повідомляє Індійська організація космічних досліджень (ІSRO).
Основним вантажем ракети став індійський супутник Cartosat-2 вагою
Індія провела успішний запуск ракети-носія PSLV-C38 з 31 супутником, повідомляє Індійська організація космічних досліджень (ІSRO).
Основним вантажем ракети став індійський супутник Cartosat-2 вагою
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