Державний концерн «Укроборонпром» продемонстрував відео з випробувань українських бронетранспортерів-амфібій БТР-4М в Індонезії.
Ролик розміщений на сторінці концерну у Фейсбуці.
«Українські бронетранспортери-амфібії БТР-4М продовжують успішно експлуатуватися підрозділами морської піхоти Індонезії та брати участь в регулярних тренуваннях військових. Надійність, багатофункціональність та простота в експлуатації, за словами індонезійських військових, – основні переваги українських бойових машин», – йдеться у повідомленні «Укроборонпрому».
За повідомленням, індонезійські морпіхи власноруч зняли відео випробувань БТР.
«Бронетранспортер не просто долає водні перешкоди, він здатен перепливати морем десятки кілометрів завдяки надійним двигунам та якісній ізоляції кузова. БТР оснащений 30-мм автоматичною гарматою. Дальність ураження цілей – до
Також повідомляється, що індонезійське видання Detik News підготувало спеціальний репортаж про експлуатацію морпіхами новітньої української техніки.
«В ході тренувань членами одного з екіпажів БТР-4М були спеціалісти ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» та представники компанії «СпецТехноЕкспорт», що входять до складу ДК «Укрборонпром». Українські фахівці навчали морпіхів тонкощам маневрування на плаву БТР-4 в умовах високої хвилі. Після цього представники українських підприємств з представниками Міністерства оборони Індонезії спостерігали за навчальними стрільбами морпіхів на військовому полігоні. Екіпаж кожного з п’яти БТР-4М успішно вражав умовні цілі на заданих відстанях з автоматичної гармати
Наголошується, що для військових Морського корпусу Індонезії важливим є той факт, що після маршу гірською місцевістю, чи то руху вузькими асфальтованими вулицями БТРи без будь-яких змін в конфігурації здатні не лише долати водні перешкоди, а й перепливати морем десятки кілометрів. Більше того, під час маневрування на хвилях до 1 метра рух бойових машин залишається плавним та стабільним. Таких характеристик досягнуто завдяки вдалої конструкції БТР-4М та якісної ізоляції кузова.
В «Укроборонпромі» зазначили, що з початку 2017 року п’ять БТР-4М успішно пройшли всі тестові випробування, взяли участь у стокілометровому марші в умовах тропічного клімату та гірського рельєфу, та були прийняті на експлуатацію корпусом Морської піхоти Індонезії. Виробництво та поставка бойових машин відбулася в рамках контракту, підписаного на початку 2014 року між Міністерством оборони Індонезії та українським державним зовнішньоторговельним підприємством «Спецтехноекспорт».