Українська металургійна галузь, яка до війни була однією з головних експортних галузей України, зазнала найбільших втрат під час війни. Тому саме з питання її повоєнного відновлення розпочалась серія міжнародних круглих столів Ukraine Industry Recovery Day, куди запросили потенційних інвесторів, фінансових донорів, стратегічних гравців та стейкхолдерів індустрії. Перший такий захід організували компанії McKinsey та Systemiq у Лондоні. Про це повідомив Заступник Міністра економіки України Олександр Грибан, який брав участь в обговоренні питання відновлення українських металургійних підприємств з потенційними інвесторами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Цей захід відкрив серію професійних вузькопрофільних конференцій щодо пріоритетних для України індустрій. В якості пілотного сектору, що спровокував надзвичайно жваве обговорення, було обрано металургію. Ключовими питаннями були визначені «Зелена металургія», «Що потрібно, щоб перезавантажити індустрію в Україні?» і «Чому саме в Україні?», - розповів Олександр Грибан.

Українська металургія під час війни потерпає не тільки від знищення підприємств на сході, а ще й від звуження логістичних маршрутів. За статистикою спостерігається зменшення виробництва чавуну та сталі через війну на 70-85%, зниження експорту чавуну та сталі на 50-70%, адже близько 65% довоєнного експорту здійснювалось через морські порти, які зараз заблоковано, а залізничні перевезення можуть замінити лише частину морського експорту. Серед хороших новин – 90% залізорудних активів знаходяться на підконтрольних територіях, також Україна контролює близько 50% сталеплавильних та близько 65% генеруючих потужностей.

Після війни українська металургія має бути відновлена і модернізована за сучасними екологічними стандартами. До такого висновку прийшли провідні стейкхолдери з глобальної торгівлі, стратегічні гравці та потенційні інвестори, які зібрались для обговорення у Лондоні. Також на обговоренні були присутні представники британського та французького урядів, Європейської Комісії, а також фінансового та інвестиційного сектору, включно з профільними підрозділи ЄБРР, Black Rock, JP Morgan, Rothschild & Co та DIF.

«Висновок є більш ніж втішним: індустрія здатна генерувати десятки мільярдів доларів інвестицій вже протягом найближчих років, а величезний потенціал України у відновлюваній енергетиці та наші запаси залізних руд є основними передумовами до зеленої металургії і виробництва заліза прямого відновлення та гарячебрикетованого заліза», - зазначив Олександр Грибан.

Міжнародні кінцеві споживачі, що були присутні на заході, підтвердили готовність до підписання попередніх інвестиційних угод, а стратеги вбачають великий інвестиційний потенціал у даній галузі, яка завжди була стратегічно важливою для нашої України. До війни вона складала щонайменше 10% від ВВП, 33% загального експорту та забезпечувала роботою приблизно 600 тисяч українців.

Довідково

Зелена металургія – це комплекс заходів, які мають на меті зменшити викиди вуглекислого газу при виробництві сталі. За Європейським зеленим курсом цей рівень до 2050 року повинен бути знижений на 80 % – до 250 кг на тонну сталі.

Зелена металургія є однією з десяти індустрій, інвестиційні можливості в яких представлені на платформі Advantage Ukraine, що функціонує у партнерстві з Міністерством економіки України та за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Серія круглих столів Ukraine Industry Recovery Day, на які запрошуються потенційні інвестори, фінансові донори, стратегічні гравці та стейкхолдери кожної з індустрій, буде проводитись у тісній співпраці з Міністерством економіки України.