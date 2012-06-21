Так вважає голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин: «Очікуємо, що споживча інфляція знижуватиметься на прогнозному горизонті, хоч і значно стриманіше, ніж у 2016 році. Прогноз інфляції залишається в межах 8%±2 в.п. – на 2017 рік та 6% ± 2в.п. — на 2018 рік. Досяжність вказаних цілей значно залежить не лише від НБУ, а саме від скоординованості його дій з урядом».
Пан Данилишин впевнений, що основні причини інфляції в Україні лежать не в монетарній площині. «Серед них структурні перекоси економіки, глибока технологічна відсталість промисловості й сільського господарства, висока монополізація, брак достатнього рівня конкуренції. Роль Нацбанку в подоланні цих явищ обмежена і фрагментарна», — вважає він.
На думку експерта, уряд і Нацбанк несуть солідарну відповідальність за рівень інфляції в Україні.
Інтерв’ю з паном Богданом Данилишиним читайте тут.