МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України» працюють над впровадженням електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів e-Stock. Наразі триває технічне розроблення цієї системи. Пре це повідомляє пресслужба МОЗ.

Е-Stock міститиме всі дані про наявність ліків у медичних закладах України, а також потреби у них, доставлення, використання, утилізацію. Планується, що дані з системи будуть доступними для публічного доступу. Тож кожен охочий зможе за кілька кліків знайти необхідний препарат.

Ключове завдання e-Stock – ефективне управління запасами ліків та медичних виробів для забезпечення рівного доступу до лікування для всіх пацієнтів. Адже зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена та не завжди актуальна. Через це пацієнтам іноді складно отримати безоплатне лікування, а державі – ефективніше закуповувати та розподіляти товари.

Нова система вирішить цю проблему, оскільки збиратиме інформацію про всі медичні товари, якими держава забезпечує заклади охорони здоров'я. Зокрема, вона включатиме централізовані закупівлі за бюджетні кошти, закупівлі міжнародних організацій, програму «Доступні ліки», закупівлі за регіональні бюджети тощо. Дані завжди будуть актуальні, адже оновлюватимуться в режимі реального часу.

Понад 10 тисяч користувачів вноситимуть дані до e-Stock. Також системою користуватимуться МОЗ, ДП «Медичні закупівлі України», міжнародні закупівельні організації, органи контролю тощо.

«Попри війну МОЗ продовжує докладати зусиль, щоби країна стала зручнішою для життя та співдії громадян. Система e-Stock – це зручний сервіс, який передбачає прозорість і доступність у сфері охорони здоровʼя, і, врешті, відповідальність перед пацієнтами, більшість з яких, до слова, є платниками податків», – підсумовує заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

«Потреба в системі e-Stock існує давно. ДП «Медичні закупівлі України» має досвід розробки великих аналітичних систем та професійну команду, тож ми готові втілити в життя цей проєкт. Е-Stock неймовірно посилить нашу систему охорони здоров’я та вирішить проблему, коли не дуже зрозуміло, які препарати є в лікарнях та в яких кількостях. Це допоможе ще краще закривати потреби пацієнтів: закуповувати саме те, що необхідно, та здійснювати поставки саме туди, де є потреба», – пояснює Альона Жужа, заступниця генерального директора ДП «Медичні закупівлі України» з питань розвитку інформаційних технологій.

До кінця цього року планується завершити перший етап розробки – функціонал збору потреби та управління організаціями та користувачами. У 2023 році буде реалізовано повний функціонал для закупівель коштами державного бюджету.

До розробки системи вже долучились міжнародні партнери: проєкт USAID «Безпечні та доступні ліки» (SAFEMed), Світовий банк та Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Програма розвитку ООН в Україні.