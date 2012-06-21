Депутати Держдуми РФ остаточно прийняли законопроект, запропонований Володимиром Путіним, що дозволяє приховати особисті дані та інформацію про майно високопоставлених чиновників, повідомляє «РБК».
Як наголошується в сюжеті «ТСН», законопроект дозволяє засекретити інформацію про майно глав Слідчого комітету, керівників Верховного і Конституційного судів, а також патріарха Кирила. Тепер нагляд за персональними даними політиків буде здійснювати державна охорона.
Графу про членів сімей можна редагувати в тому числі і видаляти або додавати інформацію про родичів.
Експерти з Transparency International (TI) раніше висловили стурбованість, що це призведе до зникнення з усіх публічних реєстрів інформації про президента, прем'єр-міністра, генпрокурора, керівника слідчого комітету, спікерів обох палат парламенту та голів Верховного і Конституційного судів, а також відомостей про їх близьких, заявляв заступник голови TI Ілля Шуманов.
Нагадаємо, раніше одіозний глава російської ЛДПР Володимир Жириновський закликав відмовитися від обов'язкового для парламентаріїв декларування доходів і майна.
«Ось ці всі декларації, навіщо ми це робимо? Народ дратуємо...», – сказав російський політик.