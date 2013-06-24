Уряд ухвалив рішення про спрямування коштів гранта за проєктом «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» у сумі 1,8 мільярда гривень на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідно до цього рішення, за новими бюджетними програмами на відновлення мереж залізничного сполучення Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає 912 мільйонів 204 тисячі гривень. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 916 мільйонів 226 тисячі гривень на відновлення автомобільних мереж.

«Відновлення критичної інфраструктури — пріоритетний напрям нашої роботи на рівні з відбудовою житла, соціальної інфраструктури та створенням робочих місць. Можливість швидко відновлювати залізничну та автомобільну інфраструктуру в умовах закритого неба та блокування морських шляхів надзвичайно важливе. Дякую міжнародним партнерам за надану допомогу», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.