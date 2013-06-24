Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з регіональним віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою обговорив продовження співпраці між Україною та IFC, а такожреалізацію спільних проєктів зокрема в енергетичному та житловому секторах. Ішлося також про ініціативи щодо майбутнього відновлення України.

Глава уряду окреслив ключові пріоритети, серед яких енергетика, житло, критична інфраструктура, підтримка малого й середнього бізнесу.

«Бізнес відіграватиме велику роль у відбудові. Обговорили шляхи залучення приватного капіталу. Розраховуємо на досвід і підтримку IFC в цьому напрямі», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони розглянули перспективи розширення співпраці на нові сектори, зокрема посилення роботи в межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій.

Прем’єр подякував за допомогу нашій державі та відзначив важливість фінансової програми для підтримки українського бізнесу обсягом 2 мільярди доларів, затвердженої на початку повномасштабної війни, а також за ініціативу надати 25 мільйонів євро гранта від ЄС українським містам і громадам для модернізації житла для ВПО.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ