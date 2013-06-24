Для покращення якості надання медичної допомоги Кабінетом Міністрів України схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини», який буде передано на розгляд парламенту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та «Про екстрену медичну допомогу».

Реалізація стратегічного підходу до розвитку телемедицини в Україні, розширення та оновлення термінологічного словника покращить доступ до медичних послуг та медичних даних, підвищить рівень реалізації прав пацієнтів на отримання таких послуг.

Підхід до телемедицини змусили переглянути пандемія COVID-19 та особливо повномасштабне вторгнення росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг, особливо пацієнти, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

Техногенні катастрофи, від яких на сьогодні потерпають багато українців, на жаль, теж часто стають перешкодою до фізичного перебування у медичному закладі тим, кому це буває вкрай необхідно.

Тож зміни у напрямі телемедицини дають можливість посилити спроможність держави у забезпеченні порятунку людей і наданні їм кваліфікованої допомоги.

Так, оптимальніше будуть витрачатися ресурси на охорону здоров’я і допомога надаватиметься більш ефективно, а це зменшить кількість ускладнень, що призводять до більш дороговартісного лікування.

«Запропоновані зміни дозволять удосконалити підхід до формування та реалізації державної політики щодо розвитку телемедицини задля збереження і зміцнення здоров’я українців за рахунок доступності медичних послуг та розширення можливостей для пацієнтів», — зазначає заступник Міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич.

Як в умовах війни, так і у повоєнний час телемедицина залишатиметься ефективним засобом відновлення та розширення доступу українців до системи охорони здоров’я.

Наразі в Україні працює 7 пілотних проектів щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану із застосуванням різноманітних телемедичних платформ – Teladoc Solo platform, Rehabilitation Gaming System, Epiqar, System Carebits, Healthbot «Home Doctor».