Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині й сусідніх із нею областях правоохоронці шукають злочинців, які під обід 7 липня підірвали, орієнтовно з використанням радіокерованого вибухового пристрою, інкасаторський автомобіль Укрпошти, внаслідок чого зазнали тілесних ушкоджень троє осіб, і зникли в невідомому напрямку, прихопивши з собою біля трьох мільйонів гривень, що призначалися для виплати пенсій, і табельну зброю охоронця.
Вже є відомості про транспортний засіб, на якому пересуваються грабіжники, а що злочин вчинила не одна особа, підтверджує відео, надіслане до поліції небайдужими громадянами.
В різних місцях на в’їздах до Полтави та в районні центри області працюють пости патрульної поліції. Шукають ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору із чорним правим крилом і такого ж кольору смугою на багажнику. Останні дві цифри держномера – чи то 59 чи 58, останні букви – СК.
Звертаючись до населення з проханням посприяти в затриманні грабіжників, правоохоронці разом із тим попереджають, що вони озброєні.