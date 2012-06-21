Перша леді України, голова Благодійного фонду Петра Порошенка Марина Порошенко відвідала Запорізьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат «Джерело», де протягом трьох днів тривав третій етап спеціалізованих тренінгів «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати».
Навчальний курс пройшли 75 фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій Запорізької області, де з липня 2016 року Благодійний Фонд Порошенка спільно з Міністерством освіти і науки України реалізує експериментальний проект з впровадження практичної моделі інклюзивного освітнього середовища.
«Кожна дитина – унікальна й неповторна, і відмінності чи інвалідність – це не вирок на все життя, – зазначила Марина Порошенко. «Інклюзивна освіта, своєчасний психолого-педагогічний супровід та ефективні корекційно-реабілітаційні заходи – це шанс дитини стати паралімпійським чемпіоном, відомим науковцем, культурним діячем або навіть – Президентом, як 32-ий Президент США Франклін Рузвельт, який був прикутий до інвалідного візка».
«У результаті реалізації проекту в 47 загальноосвітніх закладах відкрито 78 інклюзивних класів для 154 дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами та 20 дошкільних груп з інклюзивною формою навчання. Якщо порівняти з минулим роком, то залучено в інклюзивне навчання в 12 разів більше шкіл, у дев’ять разів більше класів, охоплено навчанням у шість разів більше дітей. Не виділяти за вадами чи соціальними маркерами особливих дітей – це головне правило програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомої нації», – сказав очільник області Костянтин Бриль.
Марина Порошенко подякувала тренерам, учасникам, представникам усіх дотичних структур і установ за роботу над тим, щоб інклюзивна освіта в Україні стала престижною і такою, що стоїть на захисті прав, свобод та рівних можливостей кожної людини.