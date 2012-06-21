Серед пріоритетів на Запоріжжі — впровадження інклюзивної освіти у школах. Директор профільного департаменту Запорізької міськради Юлія Погребняк зазначає, що дев’ятьом навчальним закладам, на базі яких працюють інклюзивні класи та групи для дітей з особливими потребами надано комп’ютери, проектори, екрани. Додаткове обладнання направили в 14 шкіл та позашкільних закладів, які також взялися за цю справу.
Значно масштабніші цифри загалом по області. Так, минулий рік тут проголосили «Роком дитини з особливими потребами». У його межах започаткували пілотний для України науково-педагогічний експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища». У 47 школах області відкрили 78 інклюзивних класів для 154 дітей та 20 дошкільних груп з інклюзивною формою навчання. Запорізька область посіла перше місце у новому українсько-естонському проекті «Міксіке в Україні» за кількістю учасників: три тисячі на початку року і сім тисяч — наприкінці. Протягом року на тренінгах за різними програмами навчалися понад дві тисячі вчителів. Запроваджено нові теми: «Хмарні технології в освіті», «Елементи робототехніки на платформі Arduiono», «Цифрове перетворення в освіті», «Критичне оцінювання веб-ресурсів» тощо. Крім того, 20 шкіл області стали учасниками експерименту «Використання Google Aps в управлінні закладом освіти» із впровадження електронного документообігу, електронних журналів та щоденників. Розпочато роботу з оволодіння вчителями фізики, математики, інформатики і технологій елементами STREAM-освіти: працюють творчі групи, вчителі й учні беруть участь у фестивалях, виставках, конкурсах. А ще голова ради Благодійного Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко відкрила в НВК «Престиж», що в селищі Балабине, першу шкільну Медіатеку. Тут, окрім книжок, є комп’ютери, принтер, ксерокс, а головне — комфортні умови для розвитку дитини. Цей проект — складова частина соціальної програми «Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації» і, зокрема, трирічного науково-педагогічного експерименту із запровадження інклюзивної освіти.