Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює активізацію формування законодавчої бази розвитку інновацій, до якої увійдуть проекти законів про регулювання діяльності технопарків, науково-технологічних парків, розвиток інноваційної діяльності, а також створення спеціального Фонду інновацій. Ідеться про спрощення процедур заснування й ліквідації стартапів, механізми їх державної підтримки, створення інноваційної інфраструктури — передусім бізнес-інноваційних центрів. Такі вже працюють у «Львівській політехніці», Чернігівському політехнічному, Донецькому й Черкаському національних університетах.
«Понад 70% приросту ВВП в розвинених державах визначають інноваційні досягнення, використання патентів та ноу-хау в найсучасніших технологіях, тоді як в України цей показник менш ніж 1%, — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Саме тому ми створюємо Раду інновацій як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів і активізуємо роботу з формування законодавчих ініціатив».