У прифронтових населених пунктах Донеччини представники неурядової організації The HALO Trust розпочали пошук мін та інших небезпечних боєприпасів. До гуманітарного розмінування території іноземні фахівці приступили насамперед у Приазов’ї — неподалік сіл Гнутове, Ломакине, Талаківка, а також у селищі Мирне Волноваського району. Наші міжнародні партнери — британська благодійна та американська некомерційна організації, що знешкоджують наземні міни чи інші боєприпаси, які не вибухнули. До групи, що зараз працює на Донеччині, входять фахівці з досвідом розмінування у Нагірному Карабасі, Камбоджі, Лаосі, Мозамбіку. Головна мета роботи у прифронтовій зоні Донбасу така сама: виявлення небезпечних територій і їх ретельне зачищення, протимінне навчання місцевих жителів, вивчення соціально-економічної загрози впливу вибухонебезпечних предметів на жителів тутешніх населених пунктів.
На жаль, нещодавно на Донеччині знову подовжився список потерпілих мирних жителів від боєприпасів, якими нашпигована прифронтова зона. Трагедія сталася у полі поблизу села Луганське Бахмутського району, де під час сільськогосподарських робіт під потужним трактором Джон Дір вибухнула міна. 63-річний механізатор зазнав тілесних ушкоджень, його доправили в лікарню, техніка тепер також потребує серйозного ремонту.
Як уточнили в головному управлінні Національної поліції в Донецькій області, з початку року це вже шостий випадок, коли протипіхотна чи протитанкова міна вибухнула під трактором місцевих сільськогосподарських підприємств.