Вірчі грамоти у послів іноземних держав (за сумісництвом) Республіки Гватемала Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі Хуліо Браво, Ісламської Республіки Мавританія Мухамеда Махмуда Брахім Хліля прийняв днями Президент Петро Порошенко.
Під час зустрічі з Послом Республіки Гватемала глава Української держави висловив вдячність цій державі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили активізацію двостороннього політичного діалогу, а також перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці, зокрема у галузях енергетики, сільського господарства та гірничовидобувної промисловості. Сторони підкреслили готовність інтенсифікувати роботу із запровадження безвізового режиму між двома країнами, повідомляє департамент прес-служби АП.
Під час розмови з очільником дипломатичної місії Республіки Чилі Президент наголосив на важливості поглиблення політичних і ділових контактів між двома державами на всіх рівнях. Співрозмовники відзначили завершення підготовки до підписання двостороннього договору про дружні відносини та співпрацю. Сторони підтвердили спільну зацікавленість у розвитку торговельно-економічного й науково-технічного співробітництва. Петро Порошенко та Хуліо Браво виокремили необхідність відновлення практики проведення засідань відповідної міжурядової комісії. Вони висловили взаємне задоволення тим, що в березні цього року представницька делегація авіаційного та ракетно-космічного комплексу України братиме участь у традиційному чилійському авіакосмічному салоні FIDAE-2018.
Із Послом Ісламської Республіки Мавританія говорили про необхідність активізації політичного діалогу між двома державами, поглиблення взаємовигідної співпраці в торговельно-економічній галузі. Наголошено на важливості тіснішого співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Мавританія в межах міжнародних організацій, передусім ООН.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»