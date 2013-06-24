Європейський Союз допомагатиме Україні у військовому плані так довго, як це буде необхідно.

Про це під час пресконференції у представництві Єврокомісії у Варшаві заявили у середу члени підкомісії Європарламенту з питань безпеки й оборони (SEDE), які оцінили військову підготовку українців у тренувальних центрах Німеччини і Польщі у межах місії з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), передає власний кореспондент Укрінформу.

Заступник голови цієї підкомісії, євродепутат від Австрії Лукас Мандль підкреслив, що група відвідала тренувальні центри, де європейські інструктори готують українських військових. За його словами, військові інструктори країн ЄС вже підготували 24 тисячі українських військових, а метою на сьогодні є підготовка 30 тисяч.

«А що буде далі (з підготовкою українських військових – ред.), залежатиме від ситуації на полі бою і потреб України», - наголосив Мандль.

За його словами, ЄС допомагатиме Україні у військовому плані “так довго, як це буде потрібно”. Він додав, що не потрібно недооцінювати можливості ЄС робити це й надалі, а також “міцного партнерства” країн Заходу щодо намірів підтримувати Україну.

Він зазначив, що ЄС має посилювати свої можливості у питаннях навчання та надання озброєння українським військовим.

Під час своєї кількаденної поїздки євродепутати зустрілися з представниками німецької та польської влади та військового керівництва цих країн і обговорили питання санкцій проти РФ, а також 10 пунктів мирного плану Президента України Володимира Зеленського.

«Ключовим під час цих зустрічей була теза, що санкції мають бути цілеспрямованими і досягати своєї мети»,- констатував Мандль.

У свою чергу, євродепутат від Польщі Анна Фотига підкреслила, що члени підкомісії з питань безпеки й оборони задоволені результатами роботи європейської місії з навчання українців в Німеччині та Польщі.

«Ця місія дужа гнучка, вона відповідає потребам українських військових. Оцінка потреб українців береться до уваги при підготовці українських захисників, зокрема підтримці контрнаступу»,- заявила Фотига.

Вона наголосила на необхідності подальшої підтримки місії з навчання українських військових у країнах ЄС з “іще більшою інтенсивністю” під керівництвом досвідчених європейських військових.

Нагадаємо, Рада ЄС у листопаді 2022 року офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги в її протистоянні російській агресивній війні.