Кабінет Міністрів вітає ухвалення Верховною Радою урядового проекту закону про внесення змін у Податковий кодекс в частині оподаткування доходів нерезидентів — власників цінних паперів України. Мета документа — прибрати різночитання щодо звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними й муніципальними облігаціями.
Пояснюючи необхідність ухвалення документа, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підкреслював, що проект закону стане у пригоді в процесі організації виходу України на світовий ринок капіталу й підвищить інвестиційну привабливість державних паперів, які є одним з інструментів залучення коштів в економіку, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Це питання, яке має державну вагу. Це правильний і по суті своїй технічний законопроект, аби ми у вересні змогли зробити запозичення», — сказав Володимир Гройсман. Він також зазначив, що документ дасть змогу заощадити бюджетні кошти при обслуговуванні державного боргу.