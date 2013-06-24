У кожної третьої людини у світі є ризик отримати гострий мозковий інсульт. Саме інсульт – друга за частотою причина смерті в усьому світі. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

З початку 2023 року 87 114 пацієнтам по всій Україні було діагностовано гострий мозковий інсульт. З них ішемічний інсульт діагностовано для 76 575 пацієнтів і геморагічний – для 10 802 пацієнтів.

Найбільше інсультів було діагностовано у Дніпропетровській та Харківській областях та місті Київ.

Яким буває інсульт?

Існують різні типи інсульту. Найчастіше зустрічається ішемічний інсульт. Він відбувається, коли кровоносна судина головного мозку закупорюється кровʼяним згустком (тромбом). Провокаторами хвороби в цьому випадку є атеросклероз судин, які постачають кров до головного мозку, або фібриляція передсердь (миготлива аритмія).

Другий тип – геморагічний інсульт – виникає в результаті розриву кровоносних судин, через що кров виливається у мозкову тканину та пошкоджує її.

Роль держави у лікуванні інсультів

Багато років поспіль існувала практика, коли «швидка» доставляла хворого на інсульт до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання для діагностики і лікування таких станів. Через це хворий і лікарі втрачають дорогоцінний час. Адже інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Людина з ознаками інсульту, яка отримує допомогу лікарів упродовж перших 4-5 годин (так зване «терапевтичне вікно»), має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків.

МОЗ розпочало черговий етап медичної реформи, в рамках якого змінено підходи до лікування інсультів. Наразі створюється спроможна мережа медичних закладів з інсультними центрами та блоками. Саме ці заклади мають у своєму складі кардіологічні блоки, які дозволяють застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбоекстракція. Також у таких медичних закладах є можливості для необхідної реабілітації, яка надасть змогу пацієнту повернутися до нормального життя.

Найбільш якісну допомогу пацієнт може отримати в інсультному центрі. Саме госпіталізація в обладнаний інсультний блок або центр може допомогти знизити летальність на 5%.

Інсультний блок – це мультипрофесійна команда фахівців, до якої входять лікарі, медсестри та фахівці з реабілітації. І якщо ці три ланки працюють разом, допомога надається на найвищому рівні, а пацієнт одужує швидше.

Для діагностики та лікування гострого мозкового інсульту є медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я. Усього таких медзакладів нині 229 по всій країні.

Що може отримати пацієнт у лікарні?

Програма медичних гарантій, завдяки якій пацієнти можуть отримувати безоплатне лікування, продовжує працювати і під час війни. Пацієнти, як і раніше, можуть отримувати безоплатно медичну допомогу, за яку медичним закладам сплачує держава.

Серед безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом чи підозрою на нього:

- первинний огляд,

- термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія,

- лабораторні та інструментальні дослідження.

Також до безоплатного пакета входять:

- тромболітична терапія включно з необхідними ліками,

- ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин головного мозку),

- нейрохірургічна допомога,

- ліки з Нацпереліку тощо.

Національна служба здоров’я оплачує і вторинну профілактику інсульту, харчування в стаціонарі та медичну реабілітацію.

Крім того, держава, завдяки діючій Програмі медичних гарантій, забезпечує пацієнтів «доступними ліками», які можна отримати в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, можуть отримати рецепт за програмою «Доступні ліки» у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від наявності декларації з ним.