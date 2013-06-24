В Україні на базі Національного фонду досліджень запрацював офіс Горизонт Європа. Проект фінансує Європейська комісія. Це сприятиме більшій участі українських інноваторів у європейському дослідницькому просторі. А також інтеграції між науковими комʼюніті ЄС та України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У нас триває повномасштабна війна, але під час таких криз і народжуються інновації та технології, які здатні змінювати ситуацію не тільки на полі бою, а й у різних галузях. Наука, інновації та технології набувають нового сенсу й повинні стати трендом у нашому суспільстві. Щоб діти ще за шкільною партою почали поважати, закохуватися в цей напрям і розуміли, що тут є перспектива. Наше завдання — зробити так, щоб продукти інтелектуальної власності України відігравали важливу роль у розвитку Європейського Союзу. Ми робитимемо це нормативним реінжинірингом, змінюючи процеси й відкриваючи можливості для наукових установ та науковців», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Офіс Горизонт Європа відкрили в межах Рамкової програми Горизонт Європа. Це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій, з бюджетом 95,5 млрд євро на період 2021–2027 рр. Її головна мета — підтримувати наукові дослідження, сприяти розвитку інноваційних технологій та подоланню глобальних викликів, а також підвищити конкурентоспроможність Європи та розширити наукове співробітництво. Одна з новацій програми — можливість для вчених співпрацювати в межах місій та багатосторонніх партнерств. Це дає змогу підвищити ефективність досліджень.

У червні 2022 року до програми приєдналася Україна та набула статусу асоційованої країни. Завдяки цьому українські дослідники та інноватори змогли брати участь у конкурсах і програмах нарівні з партнерами з країн-членів ЄС та здобули право на отримання фінансування. Серед ключових показників програми в Україні:

понад 26 млн грн отриманого фінансування у 2021–2023 рр.;

97 укладених угод за проектами;

130 учасників від України;

18,5% успішних грантових заявок.

Відтепер українські науковці матимуть ще більше можливостей. Офіс Horizon Europe дасть змогу українським дослідникам та інноваторам більш ефективно співпрацювати на європейському рівні та швидше інтегруватися в науково-дослідницьку діяльність та ініціативи ЄС.

Завдяки відкриттю офісу Національний фонд досліджень стане точкою видачі грантів. Це важливо для створення сталої екосистеми інновацій. Офіс напрацьовуватиме пропозиції для вдосконалення державної політики у сфері науки, досліджень та інновацій. А також допомагатиме адаптувати й гармонізувати українське законодавство в цій галузі до норм ЄС.